Covid | oggi altri 385 casi positivi nelle Marche E c' è una percentuale che fa venire i brividi Il trend dei ricoveri

Advertising

fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Corriere : ?? Da oggi è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto - repubblica : Covid, oggi nuovo record di casi: 54.762. I morti sono 144. Tasso di positivita' al 5,6% - zazoomblog : Covid oggi altri 385 casi positivi nelle Marche. E cè una percentuale che fa venire i brividi - Il trend dei ricove… - 68Ferrazzi : RT @ElGusty99523701: Ahahahaha Oggi il Presidente della Cei Cardinale Bassetti è risultato positivo per la seconda volta al Covid. 1 mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Mi piace aggiungere che quella distinzione partoriva due virtù, speculari e sovrapposte, che...perché sia giusto e doveroso somministrarsi un vaccino che non protegge in maniera sicura dal. ...Italia, regioni in zona gialla o bianca: cosa cambia domani 27 dicembre? Misure previste e regole da rispettare. In zona bianca restano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...VALLE DEL SERCHIO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi) ...