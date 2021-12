Covid, nuovo record di contagi in Italia: dal 27 dicembre diverse Regioni in zona gialla: (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma – Emergenza Covid in Italia, dal 27 dicembre Regioni in zona gialla o bianca: cosa cambia? In zona bianca restano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta. In giallo ci sono Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna regione dunque finirà in zona arancione. Il passaggio dalla zona bianca alla gialla scatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma – Emergenzain, dal 27ino bianca: cosa cambia? Inbianca restano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta. In giallo ci sono Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna regione dunque finirà inarancione. Il passaggio dallabianca allascatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuoviogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie ...

