Covid, nuovo boom di contagi a Fiumicino. Montino: così rischiamo il lockdown (Di domenica 26 dicembre 2021) Fiumicino – "Oggi si registra un balzo davvero preoccupante nei contagi: ben 529, 66 in più dall'ultima comunicazione. Dei positivi 277 sono donne, 252 uomini, con un'età media di 35 anni. Dai dati forniti dalla Asl Rm3 le località con più contagi risultano essere sempre Fiumicino e Isola sacra con il 69% dei casi, Focene con il 7% e Fregene con il 6%". Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "E' un dato allarmante – commenta – soprattutto perché continua a crescere vertiginosamente. E' assolutamente necessario che tutti noi stiamo riguardati, evitiamo ogni forma di assembramento, indossiamo le mascherine, sempre, e igienizziamo le nostre mani. So che è difficile in questi giorni di festa, ma evitiamo le zone affollate e riunioni con persone che non ...

