Covid | news Picco di contagi in Italia | oltre 54 mila Tasso positività al 5 | 6% LIVE

(Di domenica 26 dicembre 2021) Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Friuli Venezia Giulia e Calabria restano in zona gialla. Vaccini, da domani via alla terza dose per i fragili tra i 12 e 15 anni ed i ragazzi di 16 e 17 anni. Dal 10 gennaio protezione FFP2 a scuola. Omicron colpisce passeggeri ed equipaggi, sono quasi seii voli cancellati nel weekend di Natale. In Francia superati per la prima volta i 104, il doppio in tre settimane

Advertising

LaStampa : Covid, Israele stoppa la quarta dose del vaccino: Omicron meno grave della Delta - repubblica : Covid, morto noto ristoratore di Marsala. Era un convinto No Vax - LaStampa : Infermieri, gli eroi dimenticati del Covid - news_ravenna : Covid, a scuola solo con mascherine FFP2 - GiancarloChimie : RT @SaracomemeSara: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

Ancora in crescita i casi giornalieri diin Francia: superata quota 100mila contagi in 24 ore. Con 104.611 nuovi casi da ieri, in Francia è stata raggiunta una soglia mai toccata dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati dell'agenzia ...Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo ale si è deciso di non andare più in onda. Il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la ...Un Natale da cifre record. La curva dei contagi continua la sua salita: oggi sono 54.762 le persone risultate positive al Covid, circa 4 mila in più rispetto a ieri, numero mai registrato dall’inizio.L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 26 dicembre 2021. Ariete. 21/3 – 20/4 Piuttosto che restare in panciolle tutto il giorno, date una mano a chi ve la chiede. Non avete bisogno di grandi emozi ...