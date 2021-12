Covid | news Bollettino di oggi | 24 883 casi | 81 morti Tasso positività all' 11 | 5% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 dicembre 2021) Processati 217.052 tamponi.in netto calo in Germania dopo stretta no vax: il Paese ha registrato 10mila nuovinelle ultime 24 ore, a fronte dei 74mila dello scorso 2 dicembre. Salgono intanto a più di 7mila le cancellazioni dei voli nel weekend di Natale, a causa degli equipaggi in quarantena e dei timori legati alla variante Omicron. Da domani, in Italia, al via le somministrazioni della terza dose del vaccino per i fragili tra i 12-15 anni e i ragazzi di 16-17 anni