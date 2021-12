Covid, morto il negazionista Fred Sinistra, "The Undertaker". Ecco chi era il campione di kick boxing (Di domenica 26 dicembre 2021) Era conosciuto come "The Undertaker", aveva 41 anni e fino all'ultimo ha professato il suo comportamento da negazionista convinto. E' morto a casa Frederic Fred Sinistra , il campione belga di kick boxing... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 dicembre 2021) Era conosciuto come "The", aveva 41 anni e fino all'ultimo ha professato il suo comportamento daconvinto. E'a casaeric, ilbelga di...

