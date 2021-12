Covid | Meloni | “Ventilazione al chiuso è un’arma efficace”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA –in Italia edegli ambienti chiusi. “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle”, dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Ora che è l’Oms a ribadire che lacontro il contagio, ci auguriamo che il Governo Draghi si svegli e applichi questo sistema non solo alle scuole, ma a tutti i luoghi di lavoro pubblici e investa per incentivarne l’introduzione anche in quelli privati, sostenendo economicamente le aziende”, conclude. L'articolo L'Opinionista.