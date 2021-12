Covid, Meloni: “la ventilazione degli ambienti chiusi è un’arma efficace, si applichi in tutti i luoghi di lavoro” (Di domenica 26 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Adnkronos : Covid, #Meloni: “Ventilazione in ambienti chiusi funziona, governo #Draghi si svegli”. #ultimora - kiaro_oscuro : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quelli che: '#SperanzaDimettiti: tutte le misure anti-Covid non hanno senso!' Però… - TonusAldo : RT @FDI_Parlamento: “Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza della ventilazione - oltre al distanziamento, masc… - Bob6Rock : RT @Adnkronos: Covid, #Meloni: “Ventilazione in ambienti chiusi funziona, governo #Draghi si svegli”. #ultimora - ChilErminia : RT @Adnkronos: Covid, #Meloni: “Ventilazione in ambienti chiusi funziona, governo #Draghi si svegli”. #ultimora -