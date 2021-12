Covid, Mastella: a gennaio 100 mila contagi al giorno. Non si esclude chiusura scuole (Di domenica 26 dicembre 2021) "Omicron, ormai è accertato, si diffonde a grandissima velocità perché può contagiare anche gli immuni ad altre varianti, e il numero elevato di contagi può produrre un collasso nelle strutture ospedaliere e serie difficoltà nel sistema sanitario e per il nostro provatissimo personale addetto". Lo scrive su Fcebook il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) "Omicron, ormai è accertato, si diffonde a grandissima velocità perché puòare anche gli immuni ad altre varianti, e il numero elevato dipuò produrre un collasso nelle strutture ospedaliere e serie difficoltà nel sistema sanitario e per il nostro provatissimo personale addetto". Lo scrive su Fcebook il sindaco di Benevento Clemente. L'articolo .

