Covid, l’Italia e l’Europa bersaglio del virus (Di domenica 26 dicembre 2021) Nessuna regione italiana finirà in zona arancione da domani 27 dicembre, ma il Covid continua a correre anche in queste feste di Natale. Tutta l’Europa è sotto una fortissima ondata del virus, in cui, a spingere i contagi, è soprattutto la variante Omicron. Il Covid in Italia Sono stati 54.762 i nuovi casi alla vigilia della festa: un nuovo record dall’inizio della pandemia, ormai quasi due anni fa. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono state 144. In Italia i casi totali di Covid sono a oggi 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435. Il tasso di positività è al 5,6% mentre sono 1.071 i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia (su 6100 posti circa). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892. Francia e Regno ... Leggi su velvetmag (Di domenica 26 dicembre 2021) Nessuna regione italiana finirà in zona arancione da domani 27 dicembre, ma ilcontinua a correre anche in queste feste di Natale. Tuttaè sotto una fortissima ondata del, in cui, a spingere i contagi, è soprattutto la variante Omicron. Ilin Italia Sono stati 54.762 i nuovi casi alla vigilia della festa: un nuovo record dall’inizio della pandemia, ormai quasi due anni fa. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono state 144. In Italia i casi totali disono a oggi 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435. Il tasso di positività è al 5,6% mentre sono 1.071 i pazientiin terapia intensiva in Italia (su 6100 posti circa). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892. Francia e Regno ...

