Advertising

infoitinterno : Covid, Natale nero oltre 13mila positivi in Liguria - infoitinterno : Covid Liguria, i dati del 26 dicembre: 643 nuovi contagi. Aumentano ancora i ricoveri - La Nazione - IzzoEdo : @MMmarco0 Ciao Marco, questa è l'intervista con il professor Bassetti. Sostiene che il 70% dei ricoverati in Liguri… - deb8479eaeef410 : RT @andvaccaro: Covid, Usb Pi Liguria: «Chiudere le sedi al pubblico e ripristinare lo smart working» - Riviera24 - infoitinterno : Covid, il contagio corre anche a Natale: in Liguria 1451 nuovi casi e aumento dei ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Così il presidente e assessore alla Sanità di RegioneGiovanni Toti in merito alla ... in alcuni casi anche per precauzione visto che i più piccoli a volte associano ilalla bronchiolite. ...La Spezia, 26 dicembre 2021 - Sono 643 i nuovi positivi al- 19 oggi in, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.677 tamponi antigenici rapidi. Rileggi i dati di ieri, 25 dicembre La ...I contagiati in ospedale superano le 500 unità (511, +28 rispetto a ieri) e le terapie intensive (41, +2 rispetto a ieri). Di questi, 29 non sono vaccinati ...Il precedente record del 13 novembre 2020 si era fermato a 1.209 e questo lascia intuire senza alcun dubbio la gravità della situazione in cui si muovono i sanitari chiamati ad affrontare la nuova ond ...