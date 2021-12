Covid, Le Foche: “In Italia Omicron potrebbe superare il 30% dei casi” (Di domenica 26 dicembre 2021) L'immunologo clinico Francesco Le Foche, in un’intervista rilasciata all’Ansa commenta il numero di casi di questi giorni e lancia l’allarme: “La variante Omicron - dice - potrebbe arrivare oltre il 30% considerati contagi che stiamo vedendo in questi giorni da tamponi anche di vaccinati con due dosi, di chi si fa il test per gli eventi delle feste, o di chi ha sintomi para-influenzali o di chi ha avuto contatti con Covid positivi". (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) L'immunologo clinico Francesco Le, in un’intervista rilasciata all’Ansa commenta il numero didi questi giorni e lancia l’allarme: “La variante- dice -arrivare oltre il 30% considerati contagi che stiamo vedendo in questi giorni da tamponi anche di vaccinati con due dosi, di chi si fa il test per gli eventi delle feste, o di chi ha sintomi para-influenzali o di chi ha avuto contatti conpositivi". (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

