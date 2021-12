Covid Italia oggi: regioni in zona gialla o bianca. Cosa cambia dal 27 dicembre? (Di domenica 26 dicembre 2021) regioni che passano in zona gialla e altre che restano, chissà fino a quando, in bianco: Cosa cambia domani 27 dicembre? Misure previste e regole da rispettare. In zona bianca restano Abruzzo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021)che passano ine altre che restano, chissà fino a quando, in bianco:domani 27? Misure previste e regole da rispettare. Inrestano Abruzzo, ...

Advertising

Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose #Covid - FabioCarbone__ : #Bassetti è un coglione. Un giorno di è che i positivi covid in terapia intensiva non hanno sintomi (perché ricover… - retewebitalia : Italia, covid: da lunedì 27 dicembre al via booster per 16enni e fragili 12-15enni - #retewebitalia #news #oggi… -