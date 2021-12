Covid Italia, 24.883 contagi e 81 morti: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 81 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 217.052 tamponi con un tasso positività all'11,5%. Sono stati 85 i ricoveri in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 1.089 in Italia, mentre i ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 9.220. CAMPANIA - Sono 1.594 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 26 dicembre 2021, in Campania secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 24.883 i nuovida Coronavirus inoggi, domenica 262021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 81. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 217.052 tamponi con un tasso positività all'11,5%. Sono stati 85 i ricoveri in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 1.089 in, mentre i ricoverati nei reparti ordinarisono 9.220. CAMPANIA - Sono 1.594 i nuovida Coronavirus oggi, domenica 262021, in Campania secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4 ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - marisameli2 : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca»- - rscalt76 : RT @OrtigiaP: CAOS TAMPONI.. vergognosa politica dell'inamovibile @robersperanza per salvare le feste?? File interminabili di gente che per… -