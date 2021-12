Covid Italia, 24.883 contagi e 81 morti: bollettino 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 26 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i nuovida Coronavirus inoggi, domenica 262021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - MauroCapozza : RT @mostro15119736: “Il Paese sarà irrimediabilmente distrutto dai fanatici del Covid ”. Zangrí, tu continua a usare le tue “competenze” me… - 0760italy : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca»- -