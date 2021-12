Covid, Iss: 'Gli ultraottantenni non vaccini rischiano 85 volte di più di finire in terapia intensiva' (Di domenica 26 dicembre 2021) L'Istituto superiore di Sanità ha pubblicto oggi un nuovo aggiornamento del monitoraggio settimanale del Covid. Secondo quanto scritto il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) L'Istituto superiore di Sanità ha pubblicto oggi un nuovo aggiornamento del monitoraggio settimanale del. Secondo quanto scritto il rischio diper i non vaccinati rispetto a ...

