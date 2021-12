Covid, in tre giorni emessi quasi 4 milioni di Green pass (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono quasi quattro milioni (3.818.558) i Green pass emessi negli ultimi tre giorni in Italia, secondo quanto si evince dal sito del governo. Cifre record iniziate nel giorni dell'antiVigilia in cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021) Sonoquattro(3.818.558) inegli ultimi trein Italia, secondo quanto si evince dal sito del governo. Cifre record iniziate neldell'antiVigilia in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid, in tre giorni emessi quasi 4 milioni di Green pass Sono quasi quattro milioni (3.818.558) i Green pass emessi negli ultimi tre giorni in Italia, secondo quanto si evince dal sito del governo. Cifre record iniziate nel giorni dell'antiVigilia in cui sono stati 1.663.340 mila i certificati verdi chiesti, il 24 dicembre sono ...

VACCINI ANTI COVID: AGGIORNAMENTO 26.12 . 2022 A BARI - BRINDISI - LECCE ...vaccino anti Covid. ASL LECCE È proseguita anche il 24 e il 25 dicembre la campagna vaccinale in provincia di Lecce con 1478 vaccinazioni di cui 84 prime dosi, 113 seconde dosi e 1281 terze dosi. Tre ...

Covid 19, perché così tanti vaccinati con tre dosi si stanno contagiando con Omicron Fanpage.it Jovanotti positivo al Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lui stesso con una serie di storie su Tik Tok. ”Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anc ...

Arsenal, l’obiettivo di mercato della Roma Maitland-Niles positivo al Covid-19 L’Arsenal ha comunicato la positività di tre suoi tesserati: colpito dal Covid-19 anche Maitland-Niles, obiettivo di mercato della Roma Cedric, Tomiyasu e Maitland-Niles. Sono questi i nomi dei tre ca ...

