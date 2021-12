Covid in Lombardia, da lunedì 27 dicembre terza dose per 16 - 17enni. Oggi 4.581 nuovi casi e 15 morti (Di domenica 26 dicembre 2021) COME SI PRENOTA Per prenotare il vaccino, come sempre, è possibile utilizzare il portale della Regione: https://prenotazionevacciniCovid.regione.Lombardia.it/. È possibile prenotare anche tramite ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) COME SI PRENOTA Per prenotare il vaccino, come sempre, è possibile utilizzare il portale della Regione: https://prenotazionevaccini.regione..it/. È possibile prenotare anche tramite ...

Advertising

Corriere : Vaccini Lombardia, da domani la terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni: come si prenota - stanzaselvaggia : Per avere solo una pallida idea della situazione Covid e gestione emergenza in Lombardia consiglio la visione delle… - Agenzia_Ansa : Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tampo… - statodelsud : Covid: in Lombardia 4.581 nuovi casi, Milano la provincia più colpita - Pino__Merola : Covid: in Lombardia 4.581 nuovi casi, Milano la provincia più colpita -