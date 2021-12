Covid in Italia, il bollettino di domenica 26 dicembre 2021: 24.883 nuovi casi e 81 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 26 dicembre 2021) +++ con 217mila tamponi+++ Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) +++ con 217mila tamponi+++

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid,24.883 nuovi contagi e 81 decessi 17.45 Covid,24.883 nuovi contagi e 81 decessi Sono 24.883 i nuovi casi Covid in Italia, in forte calo rispetto ai 54.762 precedenti, ma con un numero molto basso di tamponi, 217.052 ( - 950mila). Il tasso di positività schizza all'11,5%. 81 vittime nelle ultime 24 ore, ...

Bassetti boccia il tracciamento: "Rischiamo di bloccare l'Italia" Il tracciamento ossessivo dei contatti di ogni positivo asintomatico porterà l'Italia a essere ingessata da qui ai prossimi 20 giorni". È l'opinione dell'infettivologo Matteo ...di gestione del Covid - ...

Covid, news. Bollettino di oggi: 24.883 casi, 81 morti. Tasso positività all'11,5%. LIVE Sky Tg24 Covid: 373 positivi a Como Sono 4.581 i nuovi positivi al Covid in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto a ieri quando si ...

