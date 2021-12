Covid | il virus ferma “Domenica In” e Jovanotti

(Di domenica 26 dicembre 2021) L’aumento dei casiè una delle notizie che più circola in questi giorni. L’atmosfera in festa per l’arrivo del Natale è celata dal velo della Pandemia che, ancora dopo più di due anni e, ai margini della terza dose vaccinale che riapre il ciclo dell’immunizzazione, ilcontinua a limitare la routine di tutti. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - LaStampa : Ucciso dal Covid l’ex campione del mondo di kickboxing che negava l’esistenza del virus - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - Warddaytw : RT @ilgiornale: Il cantante comunica sui social di aver contratto il virus. 'È un'influenza di quelle toste, ieri avevo 38 di febbre'. Poi… - GiancarloChimie : RT @MMaXXprIIme: Se abbiamo il Covid (un virus inutile quanto il raffreddore) da quasi 2 anni la colpa è la nostra che abbiamo permesso ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus

A parere dell'infettivologo quindi bisogna iniziare a trattare ilcome una malattia infettiva ... Ovvero a unche continuerà a circolare dando però poco fastidio ai vaccinati con doppia dose ......giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi). Il totale diventa quindi 11.997 deceduti risultati positivi al, così ...I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487. Trentino Alto Adige Piemonte L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.523 nuovi ...Siamo stati bravi nel rispetto delle regole, Con la nuova variante andremo in zona gialla ma sappiamo che questo virus non è così virulento come lo scorso anno”. A scuola in classe con mascherine Ffp2 ...