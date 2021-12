Covid, il vaccino Johnson & Johnson in un'unica dose. Ema e Aifa raccomandano l'uso preferenziale agli over 60 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di Aifa, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di, si legge in un comto firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

LaStampa : Covid, Israele stoppa la quarta dose del vaccino: Omicron meno grave della Delta - ladyonorato : Otto casi di miocardite post vaccino Pfizer in bimbi di età 5/11 anni riportati negli USA. Fatelo leggere al vostro… - SkyTG24 : In termini assoluti, il numero più alto di non immunizzati è nella fascia 40-59 anni - mariacarla1963 : RT @LVDA_Acid: Lo ammette persino 'la bugiarda' (La Stampa) Covid, Israele stoppa la quarta dose del vaccino: non serve, Omicron meno grave… - GMorenghi : RT @LaStampa: Covid, Israele stoppa la quarta dose del vaccino: Omicron meno grave della Delta -