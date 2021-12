Covid | il bollettino di oggi 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi26: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 24.883 contagi, 81 morti, 8.428 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 217.052 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaall’11,5% (+5,8%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +18, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +328 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Tredicesima in ritardo o assente? Cosa fare ...

Advertising

Tg3web : I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità non lasciano dubbi: chi ha ricevuto… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 24.883 casi, 81 morti. Tasso positività all'11,5%. LIVE - RaiNews : #Covid: 24.883 nuovi casi e 81 morti. Tasso di positività al 11,5% - El_Vargaas : RT @leggoit: Covid in Italia, il bollettino di domenica 26 dicembre 2021: 24.883 nuovi casi e 81 morti nelle ultime 24 ore - StraNotizie : Covid oggi Italia, 24.883 contagi e 81 morti: bollettino 26 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... 4 i nuovi decessi registrati nelodierno diffuso dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 29 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 493 i pazientiricoverati in ...... qui il). Sale così ad almeno 5.647.313 il numero di persone che hanno contratto il ...persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.993.863 e 8.428 quelle uscite oggi dall'incubo(...Ma vediamo quali sono stati i numeri del bollettino del 26 dicembre per la Sicilia. Pubblicità I nuovi casi sono stati 1.727 (ieri erano stati 2.446) ma il numero di tamponi è decisamente minore molto ...Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale sono 1.523 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte ...