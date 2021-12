Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino ** - Frances35601317 : RT @OrtigiaP: E #Draghi persevera nella balle, gliele raccontano ma documentarsi è d'obbligo e sono dati #ISS che indica i decessi mediam… - FraLauricella : +++ Nel prossimo bollettino #covid saranno inclusi gli esiti dei tamponi effettuati nel #centrotavola di Daniela #Santanche. - Profilo3Marco : RT @paolacars: Record di nuovi contagi per il terzo giorno consecutivo, con record di tamponi (969.752 test): sono più di 17 mila in Lombar… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

... ilcoronavirus di Natale ha visto l'aumento di 54.762 nuovi casi positivi al tampone, con 14.851 guariti ma con purtroppo anche 144 morti (trend per fortuna non cresciuto in maniera ...[{'image':{'mediaId':null,'mediaUrl':null},'text':'sì','index':0},{'image':{'mediaId':null,'mediaUrl':null},'text':'no','index':1}]Un altro record di contagi covid in Italia, per il terzo giorno consecutivo. A Natale il bollettino, in quadro caratterizzato da una presenza già rilevante del ...Covid oggi Italia, regioni in zona gialla o bianca: cosa cambia domani 27 dicembre? Misure previste e regole da rispettare. In zona bianca restano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, ...