Covid Germania oggi, 10.100 contagi in 24 ore: incidenza in calo (Di domenica 26 dicembre 2021) Covid Germania oggi, sono stati 10.100 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Robert Koch Institute sottolineando che l’incidenza settimanale continua a scendere con il valore delle nuove infezioni per 100.000 abitanti a 220,7 (il giorno prima era 242,9, mentre una settimana fa l’incidenza nazionale era 315,4). I morti sono stati 88, un dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 110.364. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 dicembre 2021), sono stati 10.100 iregistrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Robert Koch Institute sottolineando che l’settimanale continua a scendere con il valore delle nuove infezioni per 100.000 abitanti a 220,7 (il giorno prima era 242,9, mentre una settimana fa l’nazionale era 315,4). I morti sono stati 88, un dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 110.364. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - repubblica : Covid, effetto lockdown sui contagi in Germania: cala l'incidenza, solo 10.100 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I mo… - LaStampa : Covid: Omicron già dominante in Portogallo, il paese più vaccinato d'Europa. In Germania in calo i contagi - zazoomblog : Covid Germania oggi 10.100 contagi in 24 ore: incidenza in calo - #Covid #Germania #10.100 #contagi - lore944 : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 -