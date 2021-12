Covid, Campania: pochi test a Natale e l’indice di contagio balza oltre l’8% (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBalzo dell’indice di contagio da Covid in Campania che raggiunge nel giorno di Natale l‘8,53%. Va detto, tuttavia, che all’aumento del tasso di positività (ieri fermo al 6,25%) contribuisce non poco il numero di test effettuati nella giornata di ieri sensibilmente inferiore a quello dei giorni precedenti (solo 18.675 a fronte dei 77.269 del giorno prima). Di conseguenza calano anche i nuovi positivi che oggi sono 1.594 (ieri sfioravano le cinquemila unità). Quattro le persone decedute a fronte delle nove di ieri. Quanto ai posti letto su base regionale quelli di terapia intensiva occupati sono 29 (-2 rispetto a ieri). Mentre i posti letto di degenza occupati ammontano a 493 (anche qui con un decremento di due unità rispetto al giorno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBalzo deldidainche raggiunge nel giorno dil‘8,53%. Va detto, tuttavia, che all’aumento del tasso di positività (ieri fermo al 6,25%) contribuisce non poco il numero dieffettuati nella giornata di ieri sensibilmente inferiore a quello dei giorni precedenti (solo 18.675 a fronte dei 77.269 del giorno prima). Di conseguenza calano anche i nuovi positivi che oggi sono 1.594 (ieri sfioravano le cinquemila unità). Quattro le persone decedute a fronte delle nove di ieri. Quanto ai posti letto su base regionale quelli di terapia intensiva occupati sono 29 (-2 rispetto a ieri). Mentre i posti letto di degenza occupati ammontano a 493 (anche qui con un decremento di due unità rispetto al giorno ...

