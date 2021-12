Covid, cambia tutto: se avete questi sintomi dovete fare subito un tampone. I dettagli (Di domenica 26 dicembre 2021) Mal di gola, mal di testa e naso che cola sono i sintomi principali della variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d’olio. Rispetto alle varianti Alpha e Delta,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 dicembre 2021) Mal di gola, mal di testa e naso che cola sono iprincipali della variante Omicron che si sta diffondendo a macchia d’olio. Rispetto alle varianti Alpha e Delta,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

