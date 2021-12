Covid | Bassetti | “Oggi i ricoverati più gravi sono tutti non vaccinati Tra gli immunizzati non vediamo più la malattia delle prime ondate”

(Di domenica 26 dicembre 2021) “I dati su Omicron che arrivano da Inghilterra, Sud Africa e Scozia, ci dicono che questa variante ha una riduzione almeno del 50% dellatà dell’infezione. In Scozia si arriva al 66% e in Sud Africa la letalità di Omicron è 10 volte inferiore rispetto a Delta”. Lo ha spiegato Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Mi pare quindi che lo scenario ci dica che il virus è mutato in meglio ma è comunque più contagioso. I dati poi ci dicono che due dosi di vaccino, ma ancora meglio tre, funzionano”.ha descritto la situazione negli ospedali. nei reparti “i malati più, più critici e gli unici che ricorrono alla ventilazione non invasivai soggetti non, mentre nei soggetti ...

...il disappunto per le politiche di gestione del- 19. "Nei prossimi 7 - 10 giorni viaggeremo a 100 mila contagi giornalieri che di fatto renderanno impossibile il tracciamento", spiega. ...A chiedere 'regole nuove' per gestione l'emergenzaè il virologo Matteo, che in un post su Facebook scrive: 'Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato ...L'infettivologo Matteo Bassetti chiede un approccio diverso per gestire l'emergenza: "Usciamo dalla visione della malattia devastante" ...'Ritengo che questa modalità di calcolo, a livello sia della colorazione delle regioni, che della situazione emergenziale, sia profondamente sbagliata' ha aggiunto Bassetti. Per questo, sottolinea Bas ...