Covid | Bassetti | “Con 2-3 dosi di vaccino vedo raffreddori | cambiare regole”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Servono “diverse” per gestire l’epidemia, “altrimenti sarà durissima”. Il professor Matteo, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, ritiene indispensabile una svolta: troppi tamponi e troppe quarantene per una malattia che è cambiata e va affrontata in modo differente. “Ho seguito e sto seguendo centinaia di persone vaccinate con 2 o 3diche hanno il. Ebbene queste persone hanno un raffreddore o una forma influenzale che dura 3-4 giorni. Nulla a che vedere con ildi un anno fa e con ildi chi non è vaccinato”, scrive su Facebook. “Dobbiamo quindi continuare con la stessa metodologia di affrontarlo dello scorso anno? Tracciamento? Milioni di tamponi? Isolamento di ...

...i contatti? Quarantene dalle durate variabili e diverse a seconda di chi le decide? Reparti... Lo dice l'infettivologo Matteo. 'Abbiamo oltre l'80% della popolazione generale che è ...Un comunicato della diocesi di Perugia, inviato proprio il giorno di Natale, ha reso noto che il cardinale Gualtieroè di nuovo positivo al. Doopo aver avuto un leggero raffredore, il presidente della Cei ha deciso di sottoporsi a un test molecolare risultato positivo. Da ieri è isolato nel suo ...Il Covid è cambiato, i sintomi sono cambiati e la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata. Se si continua a mettere in isolamento e in quarantena decine di persone per ogni tampone positi ...E' arrivato il momento di cambiare il modo in cui affrontiamo il covid. A dirlo, in un posto su Facebook, è Matteo Bassetti ...