Covid | aumentano i ricoveri Moratti | ' Situazione seria | ma monitorata' A Santo Stefano arrivati a 3 milioni di terze dosi

AnimaTantra : RT @FloMonf: Ma una domanda ve la fate? se ogni giorno ci sono 45000,50000, 55000 positivi ,e i ricoveri aumentano di poco La virulenza di… - Carmerita1966 : RT @FloMonf: Ma una domanda ve la fate? se ogni giorno ci sono 45000,50000, 55000 positivi ,e i ricoveri aumentano di poco La virulenza di… - CuoreRoberto : Aumentano gli indisponibili del Napoli in vista di #JuventusNapoli del 6 gennaio: tra i convocati per la coppa d'Af… - Zampaglion : RT @FloMonf: Ma una domanda ve la fate? se ogni giorno ci sono 45000,50000, 55000 positivi ,e i ricoveri aumentano di poco La virulenza di… - Paolo_ADP10 : RT @FloMonf: Ma una domanda ve la fate? se ogni giorno ci sono 45000,50000, 55000 positivi ,e i ricoveri aumentano di poco La virulenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

Sky Tg24

... che a Santo Stefano si è recata all'ospedale di Desio, in Brianza, per valutare l'andamento dell'Unità Mobile allestita da Areu, a supporto delle attività di Pronto Soccorso per lo screening. ...In aumento - si legge - l'incidenza di casiin tutte le fasce di età in Italia, in particolare tra gli under 19 (393 tra 0 - 9 anni e 404 tra 10 - 19 anni). Inoltre - sottolineano ancora i ...Nella giornata di oggi, domenica 26 dicembre, si sono registrato 205 nuovi casi positivi al Covid in provincia di Salerno. Ecco dove ...«La situazione epidemiologica resta seria, ma monitorata», assicura la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, che a Santo Stefano si ...