Covid | 7mila voli cancellati nel mondo nel weekend di Natale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Più dineldi, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Stati Uniti alla Cina. La variante Omicron che ha messo in ginocchio il, ...

Advertising

nuova_venezia : Le più colpite sono le compagnie aeree di Usa e Cina: effetto Omicron, troppi i positivi tra il personale - CorriereAlpi : Le più colpite sono le compagnie aeree di Usa e Cina: effetto Omicron, troppi i positivi tra il personale - tribuna_treviso : Le più colpite sono le compagnie aeree di Usa e Cina: effetto Omicron, troppi i positivi tra il personale - infoiteconomia : Covid, voli aerei cancellati: oltre 7mila in tutto il mondo - LaStampa : Covid, salgono a 7mila i voli cancellati nel weekend di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 7mila

Più divoli cancellati nel weekend di Natale , migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel ... spingendo il record di contagi di- 19 dall'Europa a New York, ha costretto a rimanere ...Più divoli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Stati Uniti alla Cina.Effetto Omicron, oltre 7mila voli cancellati a Natale. E' quanto emerge dal sito Flightaware.com. A pesare è l'elevato numero di contagi che sta decomando gli equipaggi ...Negli Usa traffico al collasso. A pesare sui disagi le condizioni di piloti e assistenti bloccati a terra dalla variante Omicron ...