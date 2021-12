Covid | 441 nuovi casi a Bergamo | 4 581 in Lombardia | quindici i morti

(Di domenica 26 dicembre 2021) A fronte di 34.639 tamponi effettuati, sono 4.581 iinnella giornata di domenica 26 dicembre, per una positività del 13,22%. Sono 1.439 le persone ricoverate nei reparti, 180 quelle in terapia intensiva: a Natale erano rispettivamente 1.401 e 178.i decessi nelle ultime 24 ore. Attualmente inci sono 119.987 positivi al, 118.368 persone in isolamento domiciliare. Iper provincia Milano 1807441 Brescia 297 Como 373 Cremona 85 Lecco 59 Lodi 60 Mantova 68 Monza e Brianza 290 Pavia 199 Sondrio 102 Varese 630

Advertising

webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento del 26 dicembre - mazzocchitti : @_DAGOSPIA_ Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.916.068 e 16.189 quelle uscite oggi dall’incubo Co… - mazzocchitti : #COVID19 Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.916.068 e 16.189 quelle uscite oggi dall’incubo Cov… - Mascherino2 : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte Nove decessi di persone positive, due di oggi, comunicati dalla @regionepiemonte Il totale è ora 11… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 384.144 (+14.441) Deceduti: 135.931 (+153) Guariti: 4.916.068 (+16.189) Totale ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 441

...perin Regione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province la più colpita resta quella di Milano con 1807 contagi, di cui 1.018 a Milano città, segue Varese con 630, Bergamo con, ......perin regione nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province la più colpita resta quella di Milano con 1807 contagi, di cui 1018 a Milano città, segue Varese con 630, Bergamo con, ...«Da lunedì 27 dicembre al via le prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in Lombardia, che rappresentano una platea di 170.211 giovani». Lo ha annunciato la vicepresidente ...La Provincia più colpita è Milano con 1.807 contagi. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto al 7,8% di ieri ...