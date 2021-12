Covid-19 Italia, 26 dicembre: calano morti (81) e nuovi contagi (24.883), ma crescono terapie intensive (1.089) (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi, 26 dicembre, si registrano 24.883 nuovi contagi, la metà rispetto ai giorni passati e 81 morti. crescono ancora le terapie intensive L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi, 26, si registrano 24.883, la metà rispetto ai giorni passati e 81ancora leL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : ?? Chi sottoponendosi a un tampone scopre il contagio deve comunicare alla Asl dove rimarrà in quarantena, se necess… - fanpage : Se si risulta positivi al tampone effettuato per fare ingresso in Italia (o rientrare dopo le vacanze all’estero) l… - Kalliween : @f64klicso @EsteriLega in Italia ci sono circa 7500 posti in TI. Se attualmente sono occupati al 10% da malati covi… - Nice_MBelle : RT @petersenjoe: La cosa preoccupante dell'#invernodemografico è che se Dio ci ha mandato la benedizione del #COVID per ridurre di qualche… -