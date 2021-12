Cosa fare a Roma il giorno di Santo Stefano: eventi, mostre, concerti e mercatini di Natale aperti il 26 dicembre 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma. Tante le possibilità per chi resta in città nella giornata di oggi. La festa di Santo Stefano, in cui continua a sentirsi la forte magia del Natale, ma al contempo c’è anche il bisogno di smaltire i pranzi del giorno prima, magari con qualche bella attività all’aperto o qualche giro. Ma, ovviamente, sempre la mascherina a portata di bocca, come da disposizioni. Leggi anche: Mascherine Ffp2, dove sono obbligatorie e da quando: tutte le nuove regole Cosa fare a Roma oggi? I luoghi dedicati alla cultura restano aperti per chi volesse fruire della bellezza nella Capitale. Regolarmente aperto anche il Colosseo, così come il Palazzo delle Esposizioni (dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19), le Scuderie del Quirinale, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 dicembre 2021). Tante le possibilità per chi resta in città nella giornata di oggi. La festa di, in cui continua a sentirsi la forte magia del, ma al contempo c’è anche il bisogno di smaltire i pranzi delprima, magari con qualche bella attività all’aperto o qualche giro. Ma, ovviamente, sempre la mascherina a portata di bocca, come da disposizioni. Leggi anche: Mascherine Ffp2, dove sono obbligatorie e da quando: tutte le nuove regoleoggi? I luoghi dedicati alla cultura restanoper chi volesse fruire della bellezza nella Capitale. Regolarmente aperto anche il Colosseo, così come il Palazzo delle Esposizioni (dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19), le Scuderie del Quirinale, il ...

