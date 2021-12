Corrado Augias, chi è la figlia giornalista Natalia Augias: età, altezza, peso, marito e figli (Di domenica 26 dicembre 2021) Per un periodo lunghissimo che va dal dopoguerra e arriva fino ai nostri giorni, Corrado Augias, professione giornalista, ha intrattenuto generazioni di telespettatori grazie al suo carattere cordiale e la sua capacità di raccontare che ammalia e tiene incollati ai televisori. Dal matrimonio con Daniela Pasti, la storica compagna di vita e moglie (nonché collega), è nata anche una figlia, Natalia Augias. Fiero di lei da sempre, Corrado Augias è innamoratissimo della sua unica figlia Natalia, che ha proseguito la carriera di entrambi i genitori ed è anche lei una giornalista. Natalia ... Leggi su tuttivip (Di domenica 26 dicembre 2021) Per un periodo lunghissimo che va dal dopoguerra e arriva fino ai nostri giorni,, professione, ha intrattenuto generazioni di telespettatori grazie al suo carattere cordiale e la sua capacità di raccontare che ammalia e tiene incollati ai televisori. Dal matrimonio con Daniela Pasti, la storica compagna di vita e moglie (nonché collega), è nata anche una. Fiero di lei da sempre,è innamoratissimo della sua unica, che ha proseguito la carriera di entrambi i genitori ed è anche lei una...

