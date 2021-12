Coronavirus Italia, oggi 24mila positivi e 81 vittime. Positivo un tampone su dieci (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore . Ieri i casi erano stati 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia. Le vittime , secondo i dati del ministero della Salute, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 26 dicembre 2021) Sono 24.883 i casi di Covid individuati innelle ultime 24 ore . Ieri i casi erano stati 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia. Le, secondo i dati del ministero della Salute, ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positivitĂ a 5,4% - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 26 dicembre: 24.883 nuovi casi e 81 morti - carlocipolla : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Mario056F : RT @Corriere: In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 -