Coronavirus in Toscana | terzo giorno di fila sopra i 3mila casi I dati comune per comune

(Di domenica 26 dicembre 2021) Nell'ultimo bollettino della Regione (26 dicembre) i tamponi sono stati 15.616. Nell'ultima settimana l'impennata di contagi è netta. Stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 2.843 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione, anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. 'I nuovi casi ...' In questi 12 mesi la macchina dei vaccini ha corso parecchio, coprendo un'ampia percentuale della popolazione lucchese. Ad oggi in totale nella Piana di Lucca sono state effettuate 130.584 prime dosi, ... L'impegno dell'Asl per fronteggiare la richiesta di tamponi. A Firenze il Comune annulla eventi fino al 9 gennaio ...