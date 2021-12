Coronavirus in Toscana | 3 morti a Firenze | Livorno e Prato | oggi 26 dicembre E 3 075 contagi Infuria Omicron

Advertising

Nelle ultime 24 ore insono stati accertati 3.075 nuovi casi di positività al, a fronte di 15.616 tamponi (12.073 molecolari e 3.543 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 19,...I nuovi positivi alemersi insono 3.075 , in lieve calo rispetto ai 3.438 di Natale che hanno segnato il nuovo picco da Febbraio 2020,dopo i 3.337 casi del 24 Dicembre. I casi odierni sono emersi ...Dopo la flessione di ieri torna a salire il numero di nuovi contagi di Coronavirus accertati sull'isola. Ecco i dati delle ultime 24 ore. In base ai dati diffusi dalla Regione Toscana i nuovi casi pos ...In Toscana sono 334.283 i casi di positività al Coronavirus, 3.075 in più rispetto a ieri (2.919 confermati con tampone molecolare e 156 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono ...