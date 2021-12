Coronavirus, il bollettino di domenica 26 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni (Di domenica 26 dicembre 2021) L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 26 dicembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui contagi, i... Leggi su europa.today (Di domenica 26 dicembre 2021) L'epidemia diin Italia: ildi oggi,26. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà iaggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui, i...

Advertising

Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #26dicembre. #SaluteLazio - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 26 dicembre: tutti i dati comune per comune - SaluteLazio : #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #26dicembre. #SaluteLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Bollettino Covid Italia oggi 26 dicembre, i nuovi casi nelle Regioni VENETO Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il bollettino regionale segnala anche una ...

Covid oggi Veneto, 2.093 contagi e 1 morto: bollettino 26 dicembre I dati della regione Sono 2.093 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registra 1 morto. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia ...

Covid, ultime news. In Germania netto calo dei contagi dopo la stretta per i no-vax. LIVE Sky Tg24 Covid, nell’Agrigentino 134 nuovi positivi e tre vittime Sono 134 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento -nella giornata del 25 dicembre – a fronte di 341 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp di Agrige ...

Covid - 19, il bollettino di Santo Stefano: 883 nuovi casi e due decessi Il bollettino epidemiologico regionale del 26 dicembre 2021: 883 Nuovi casi; 13.128Test giornalieri; 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 271 Provincia di Bat: 18 Provincia d ...

VENETO Scende la curva dei nuovi contagi dain Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Ilregionale segnala anche una ...I dati della regione Sono 2.093 i nuovi contagi daoggi 26 dicembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimocovid - 19. Si registra 1 morto. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia ...Sono 134 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento -nella giornata del 25 dicembre – a fronte di 341 tamponi processati. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp di Agrige ...Il bollettino epidemiologico regionale del 26 dicembre 2021: 883 Nuovi casi; 13.128Test giornalieri; 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 271 Provincia di Bat: 18 Provincia d ...