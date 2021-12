Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 26 dicembre

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ildelladi26. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 1.594 positivi, 18.675 tamponi, 4 morti. LEGGI ANCHE –> Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 29 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 493 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su Vesuvius.it.

Sono 1.594 i nuovi positivi al Covid - 19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. È il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.675 test, 4 i nuovi decessi registrati. In Campania sono 29 i posti letto di terapia intensiva occupati.