Coronavirus | 81 decessi nelle ultime 24 ore I nuovi positivi | sono 24 883 ieri 54 762

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il bollettino del 26 dicembre 202181 idasegnalati in Italia24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 136.611. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +24.8835.647.313 i casi totali dall’inizio della pandemia, mentre si attesta a 516.839 unità il numero di attualmentenel Paese. La situazione negli ospedali9.220 i ricoverati con sintomi negli ospedali d’Italia. In 1.089ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 85 hanno fatto il loro ingresso24 ore. In 506.530 seguono un regime di ...

sono 81 (ieri 144) per un totale di 136.611 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 328 in piu' di ieri, per un totale di 9.220, e ...di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487. VENETO - Sono 2.093 i nuovi contagi daoggi 26 dicembre in Veneto, secondo i dati ...Record di contagi anche in Francia e in Regno Unito, mentre in Germania il lockdown per i non vaccinati sta ottenendo gli effetti sperati Sono 24.883 i nuovi casi di Covid-19, 81 i decessi e 18 i ...Trento/Bolzano – Poco più di 2.000 tamponi hanno fatto emergere altri 139 casi positivi in Trentino, come riporta il bollettino dell’Azienda sanitaria che dà conto anche di altri 4 ricoveri in ospedal ...