Coreografia, cambio costume e...: gli speciali auguri di Vanessa Ferrari (Di domenica 26 dicembre 2021) Ecco il video pubblicato sui social da Vanessa Ferrari, bronzo olimpico a Tokyo 2020 nel corpo libero: "A modo mio... Tanti auguri a tutti!" Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Ecco il video pubblicato sui social da, bronzo olimpico a Tokyo 2020 nel corpo libero: "A modo mio... Tantia tutti!"

Advertising

jovinco82 : Siamo live anche su wh. Ora appena riesco a entrare in contatto con @amadeus cambio pure quella coreografia e music… - koala_moonlight : metto su rai 1 e c’è una coreografia con canzoni napoletane poi però non parte o’ mar for e cambio canale -