Coppa Italia volley femminile 2022: tabellone, calendario, programma, orari, tv e streaming (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2021-2022 di volley femminile dopo la decisione effettuata dalla Lega di rinviare l’ultima giornata del girone d’andata (in programma domenica 26 dicembre) a causa delle molteplici positività al Covid-19. Si è deciso di adottare la classica avulta per definire gli accoppiamenti. Si tornerà in campo giovedì 30 dicembre per disputare i quarti di finale in casa delle formazioni meglio piazzate, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four che andrà in scena il 5-6 gennaio al PalaEur di Roma. Restano comunque dei dubbi sul regolare svolgimento della competizione, poiché l’emergenza sanitaria sta complicando il quadro generale e sarà tutto che semplice mantenere il programma stilato. Conegliano, detentrice ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è delineato ildella2021-didopo la decisione effettuata dalla Lega di rinviare l’ultima giornata del girone d’andata (indomenica 26 dicembre) a causa delle molteplici positività al Covid-19. Si è deciso di adottare la classica avulta per definire gli accoppiamenti. Si tornerà in campo giovedì 30 dicembre per disputare i quarti di finale in casa delle formazioni meglio piazzate, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four che andrà in scena il 5-6 gennaio al PalaEur di Roma. Restano comunque dei dubbi sul regolare svolgimento della competizione, poiché l’emergenza sanitaria sta complicando il quadro generale e sarà tutto che semplice mantenere ilstilato. Conegliano, detentrice ...

Advertising

acmilan : ??? SAVE THE JANUARY DATES ????? #SerieATIM Matchdays 20 to 23 ? #CoppaItalia Round of 16 Date e orari dalla 20°… - CB_Ignoranza : L’ufficiale di gara che aveva arbitrato Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, diventando la prima donna ad arbitrare… - juventusfc : Date e orari delle prime quattro giornate di ritorno di @SerieA ?? E a gennaio comincia anche la nostra Coppa Italia ?????? - Guille1926__ : @NycJuventus @Napoleonismo Atalanta= Coppa Italia bottlers - GiancarloPoli7 : @giulia_nrjb Ero lì con voi.....no alle pause ....da agosto a maggio se deve gioca'....campionato coppa Italia copp… -