Coppa d’Africa, arrivata deroga per calciatori Premier League: partiranno il 3 gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) “La Caf ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3 gennaio, le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite”. Questo quanto comunicato dal vice segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom. I club di Premier League potranno così contare sui giocatori che saranno poi impegnati nella Coppa d’Africa, fino all’ultimo giorno utile. I calciatori partiranno il 3 gennaio invece di domani, come prevede il regolamento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) “La Caf ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3, le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite”. Questo quanto comunicato dal vice segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom. I club dipotranno così contare sui giocatori che saranno poi impegnati nella, fino all’ultimo giorno utile. Iil 3invece di domani, come prevede il regolamento. SportFace.

