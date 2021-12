Coppa d’Africa: arriva una “speranza” dalla Premier League (Di domenica 26 dicembre 2021) La Coppa d’Africa è ormai alle porte. Il Napoli perderà Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen che, da regolamento, dovranno partire domani per il Camerun per iniziare la preparazione al torneo che inizierà il 9 gennaio. dalla Premier League arriva una novità che interessa anche il Napoli e le eventuali richieste che il club può fare alla Conferderazione Africana. Koulibaly NapoliCoppa d’Africa, deroga alla Premier League La Confederazione Calcistica Africana ha concesso ai club di Premier League impegnati tra il 27 dicembre e il 3 gennaio di rilasciare i giocatori per la Coppa d’Africa al termine delle gare. Mattias Grafstrom, vice segretario ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 dicembre 2021) Laè ormai alle porte. Il Napoli perderà Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen che, da regolamento, dovranno partire domani per il Camerun per iniziare la preparazione al torneo che inizierà il 9 gennaio.una novità che interessa anche il Napoli e le eventuali richieste che il club può fare alla Conferderazione Africana. Koulibaly Napoli, deroga allaLa Confederazione Calcistica Africana ha concesso ai club diimpegnati tra il 27 dicembre e il 3 gennaio di rilasciare i giocatori per laal termine delle gare. Mattias Grafstrom, vice segretario ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - pi88714104 : RT @FaNaTiKo10: Bene che #JuveNapoli si giochi, a me non frega un cazzo dei babbani che sono in coppa d'Africa che hanno il covid e che son… - muspygbabka : RT @Fede_Spera86: Tra coppa d'Africa e Covid, Juve Napoli non si giocherà. Però nessuno che avesse detto pio all'andata quando la Juve gio… -