Coppa d’Africa 2022 | i giocatori di Serie A convocati | assenze pesanti per Napoli e Milan | sorridono Juventus e Inter

Leggi su oasport

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lasi giocherà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. La competizione continentale per Nazionali di calcio era originariamente prevista per lo scorso anno, ma è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria e andrà in scena a tre anni di distanza dall’ultima edizione. All’evento parteciperanno 24 Nazionali, suddivise in sei giorni da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori quattro terze classificate accederanno agli ottavi di finale. Il torneo si disputerà nel bel mezzo della stagione per club e dunque moltissimidelle squadre europee hanno dovuto abbandonare le rispettive società per poter rispondere alla convocazione dei propri Paesi di appartenza, tra loro ce ne sono anche 25 della nostraA. ...