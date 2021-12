Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - glooit : Coppa Africa i club possono tenere giocatori fino al 3/1 leggi su Gloo - FiorentinaUno : Coppa d'Africa, la FIFA concede proroga partenza alla Premier League -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

I giocatori delle nazionali che, dal 9 gennaio al 6 febbraio, disputeranno lad'potranno rimanere a disposizione dei rispettivi club fino al prossimo 3 gennaio. Lo ha annunciato la Fifa dopo averne discusso con la Caf, ovvero la confederazione calcistica africana. ...Altra tegola per il Napoli in vista del match contro la Juventus del 6 gennaio. I partenopei, che hanno già a che fare con infortunati importanti e con diversi partenti per lad', rischiano di affrontare i bianconeri senza Fabian Ruiz . Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid Il centrocampista spagnolo, pedina fondamentale del gioco di Luciano Spalletti , è ...La Coppa d'Africa 2022 si giocherà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. La competizione continentale per Nazionali di calcio era originariamente prevista per lo scorso anno, ma è stata rinviata a c ...“Gennaio? Interverrà la Juve, ma anche Inter e Milan. Tuttavia non mi aspetto spese folli”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.