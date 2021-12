Copertino: contagi in aumento, il messaggio preoccupato della sindaca alla città nel giorno di festa Corona virus: Sandrina Schito, indossare le mascherine e rispettare la quarantena (Di domenica 26 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Aumentano i contagi, così la sindaca di Copertino Sandrina Schito manda un messaggio alla sua città, invitando tutti alla prudenza e all’osservanza delle regole, che siano l’obbligo di indossare le mascherine o quello di rispettare la quarantena. “Avrei voluto scrivere altro, in una giornata di festa come questa”, scrive infatti la sindaca, “ma l’aumento dei nostri ragazzi risultati positivi al Covid – oggi i numeri sono cresciuti ancora, siamo a 172 persone – richiede da parte di tutti noi vero senso di comunità, di responsabilità, maggiore rigore, rispetto delle regole, senza dividerci ... Leggi su noinotizie (Di domenica 26 dicembre 2021) Di seguito il comunicato: Aumentano i, così ladimanda unsua, invitando tuttiprudenza e all’osservanza delle regole, che siano l’obbligo dileo quello dila. “Avrei voluto scrivere altro, in una giornata dicome questa”, scrive infatti la, “ma l’dei nostri ragazzi risultati positivi al Covid – oggi i numeri sono cresciuti ancora, siamo a 172 persone – richiede da parte di tutti noi vero senso di comunità, di responsabilità, maggiore rigore, rispetto delle regole, senza dividerci ...

