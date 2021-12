Conte | Imbattuto in Premier? Dobbiamo solo lavorare | ci vorrà pazienza

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tutto facile per il Tottenham di Antoniocontro il Crystal Palace (3 - 0): ecco le parole del tecnico

Eurosport.it

Tutto facile per il Tottenham di Antoniocontro il Crystal Palace (3 - 0): ecco le parole del tecnicoCommenta per primo Antoniotorna a parlare dell'Inter. Dopo la vittoria del suo Tottenham , 3 - 0 al Crystal Palace nel ...in Premier? Noi dobbiamo solo lavorare, sappiamo che davanti ...Antonio Conte ha lanciato una provocazione inaspettata all'Inter: le sue dichiarazioni stanno facendo discutere i tifosi nerazzurri.Il tecnico degli Spurs dopo la vittoria sul Crystal Palace: “Fa piacere vedere che c’è una continuità, complimenti a Inzaghi ...