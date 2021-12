Consulta: dal green pass al titolo quinto, un anno di passi avanti della giustizia italiana (8) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – In ambito edilizia pubblica, secondo la Consulta è discriminatorio escludere i lavoratori autonomi dai canoni di locazione più bassi riservati alle famiglie meno abbienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – In ambito edilizia pubblica, secondo laè discriminatorio escludere i lavoratori autonomi dai canoni di locazione più bassi riservati alle famiglie meno abbienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FIGroupIT : Finanziamento BEI-MEF, un #Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal #PNRR pe… - happyproudpuppy : RT @InfoAtac: #info #atac - Per utilizzare il trasporto pubblico è obbligatorio il Green Pass 'base'. Info su - happyproudhuman : RT @InfoAtac: #info #atac - Per utilizzare il trasporto pubblico è obbligatorio il Green Pass 'base'. Info su - ValeriaColibri : RT @InfoAtac: #info #atac - Per utilizzare il trasporto pubblico è obbligatorio il Green Pass 'base'. Info su - InfoAtac : #info #atac - Per utilizzare il trasporto pubblico è obbligatorio il Green Pass 'base'. Info su… -