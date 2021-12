Congedi parentali prorogati al 31 marzo: 7,6 milioni di euro per supplenti docenti e ATA. La misura nel decreto festività (Di domenica 26 dicembre 2021) Il decreto festività, dl 24 dicembre n. 221, proroga le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il cosiddetto decreto fiscale. Le disposizioni previste sui Congedi parentali per genitori con figli in didattica a distanza, o affetti da Covid, oppure in quarantena, vengono prorogate fino al 31 marzo 2022. Per il 2022 vengono inoltre stanziati ulteriori 7,6 milioni di euro per la sostituzione del personale docente e ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Il, dl 24 dicembre n. 221, proroga le misure di cui all’articolo 9 del-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il cosiddettofiscale. Le disposizioni previste suiper genitori con figli in didattica a distanza, o affetti da Covid, oppure in quarantena, vengono prorogate fino al 312022. Per il 2022 vengono inoltre stanziati ulteriori 7,6diper la sostituzione del personale docente e ATA. L'articolo .

Advertising

Consulenza_Agr : Dopo un'attesa fin troppo lunga, l'#INPS ha finalmente reso note le modalità per la richiesta di #congedi parentali… - maponi : RT @rodinoga: Oggi sono intervenuto all’evento “Speed” organizzato da @Piu_Europa per portare le proposte di @Yourope_eu sul #genderpaygap!… - StudioBonesi : Green pass, smart working e congedi parentali: casi pratici e regole da seguire Vuoi approfondire?… - INPS_it : @furnari_77 Inps non ha il resoconto dei congedi parentali. Deve tenere lei il conto delle giornate richieste o chi… - TecnicaScuola : Congedi parentali Covid, rilascio della procedura per l’inoltro delle domande da parte dei genitori --… -